セリエ A
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2 - 2
終了
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Y. Bisseck 45' + 2'デンゼルダンフリーズ 79'
ペドロ・ロドリゲス 72', 90' (pk)
(HT 1-0) (終了 2-2)

インテル 対 ラツィオ結果＆スタッツ,