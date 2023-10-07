セリエ A
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2 - 2
終了
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フランチェスコ・アチェルビ 11'ラウタロ・マルティネス 13'
リッカルド・オルソリーニ 19' (pk)ジョシュア・ザークジー 52'
(HT 2-1) (終了 2-2)

インテル 対 ボローニャ結果＆スタッツ,