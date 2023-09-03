セリエ A
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4 - 0
終了
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マーカス・テュラム 23'ラウタロ・マルティネス 53', 73'ハカン・チャルハノグル 58' (pk)
(HT 1-0) (終了 4-0)

インテル 対 フィオレンティーナ結果＆スタッツ,