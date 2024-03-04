セリエ A
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2 - 1
終了
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クリスチャン・アスラニ 30'アレクシス・サンチェス 38' (pk)
ヨハン・バスケス 54'
(HT 2-0) (終了 2-1)

インテル 対 ジェノア結果＆スタッツ,