セリエ A
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3 - 1
終了
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マルコ・アルナウトビッチ 13'ラウタロ・マルティネス 26'Y. Bisseck 55'
ロベルト・ピコリ 48'
(HT 2-0) (終了 3-1)

インテル 対 カリアリ結果＆スタッツ,