セリエ A
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4 - 0
終了
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ベラト・ジムシティ 3' (og)ニコロ・バレッラ 10'マーカス・テュラム 47', 56'
(HT 2-0) (終了 4-0)

インテル 対 アタランタ結果＆スタッツ,