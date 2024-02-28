セリエ A
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4 - 0
終了
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マッテオ・ダルミアン 26'ラウタロ・マルティネス 45' + 1'フェデリコ・ディマルコ 54'ダビデ・フラッテシ 71'
(HT 2-0) (終了 4-0)

インテル 対 アタランタ結果＆スタッツ,