UEFA EURO
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2 - 1
終了
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ジュード・ベリンガム 90' + 5'ハリーケイン 91'
イヴァン・シュランツ 25'
(HT 0-1) (終了 1-1) (延長 2-1)

イングランド 対 スロバキア結果＆スタッツ,