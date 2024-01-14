AFC アジアカップ
team-logo
4 - 1
終了
team-logo
カリム・アンサリファルド 2'ショジャー・ハリルザデ 12'メフディ・ガエディ 38'サルダル・アズムン 55'
ターメル・スィヤム 45' + 6'
(HT 3-1) (終了 4-1)

イラン 対 パレスチナ自治政府結果＆スタッツ,