AFC アジアカップ
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2 - 3
終了
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サルダル・アズムン 4'アリレザ・ジャハンバフシュ 51' (pk)
Jassem Gaber 17'アクラム・アフィーフ 43'アルモエズ・アリ 82'
(HT 1-2) (終了 2-3)

イラン 対 カタール結果＆スタッツ,