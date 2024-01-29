AFC アジアカップ
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2 - 3
終了
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サード・ナティク・ナジ 68'アイマン・フサイン 76'
ヤザンアルナイマット 45' + 1'ヤザンアブアルアラブ 90' + 5'Nizar Al Rashdan 90' + 7'
(HT 0-1) (終了 2-3)

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