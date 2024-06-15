UEFA EURO
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2 - 1
終了
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アレッサンドロ・バストーニ 11'ニコロ・バレッラ 16'
ネディム・バイラミ 1'
(HT 2-1) (終了 2-1)

イタリア 対 アルバニア結果＆スタッツ,