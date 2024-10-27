プレミアリーグ
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2 - 2
終了
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ブカヨサカ 9'ミケル・メリーノ 43'
フィルジル・ファン・ダイク 18'モハメド・サラー 81'
(HT 2-1) (終了 2-2)

アーセナル 対 リヴァプール結果＆スタッツ,