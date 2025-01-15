プレミアリーグ
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2 - 1
終了
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ドミニク・ソランケ 40' (og)レアンドロ・トロサール 44'
孫 興民 25'
(HT 2-1) (終了 2-1)

アーセナル 対 トッテナム結果＆スタッツ,