ジュピラー･プロリーグ
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3 - 0
終了
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ヴィンセント・ヤンセン 45'チャロン・チェリー 63'ジェイコブ・オンドレイカ 90' + 8'
(HT 1-0) (終了 3-0)

アントワープ 対 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ･ﾘｴｰｼﾞｭ結果＆スタッツ,