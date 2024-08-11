ジュピラー･プロリーグ
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6 - 1
終了
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チャロン・チェリー 3'Mahamadou Doumbia 38'ジェイコブ・オンドレイカ 54', 64', 80'アンソニーバレンシア 67'
小川諒也 53'
(HT 2-0) (終了 6-1)

アントワープ 対 シント＝トロイデン結果＆スタッツ,