ジュピラー･プロリーグ
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1 - 3
終了
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チャロン・チェリー 90' (pk)
N. Stulic 2', 55'ステリオス・アンドレウ 49'
(HT 0-1) (終了 1-3)

アントワープ 対 シャルルロワ結果＆スタッツ,