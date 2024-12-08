最新ニュース
ニュース
ニュース
移籍情報
日本代表
試合速報
放送予定
CL・EL
CL
試合日程・組み合わせ
順位表
放送予定
歴代優勝チーム
EL
試合日程・組み合わせ
放送予定
歴代優勝チーム
ECL
試合日程・組み合わせ
Jリーグ
J1
2025レギュレーション
順位表
試合日程／結果
ニュース
スタッツ
J2
順位表
試合日程・結果
最新ニュース
スタッツ
J3
順位表
試合日程・結果
ニュース
スタッツ
Jアウォーズ
2024シーズン
ノミネート・各賞一覧
過去シーズン
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
欧州リーグ
プレミアリーグ
順位表
試合日程・結果
ニュース
アーセナル
リヴァプール
ブライトン
マンチェスター・シティ
マンチェスター・ユナイテッド
ラ・リーガ
順位表
試合日程・結果
ニュース
レアル・ソシエダ
バルセロナ
レアル・マドリー
アトレティコ・マドリー
セビージャ
セリエ A
順位表
試合日程・結果
ニュース
ナポリ
インテル
ミラン
ユヴェントス
ブンデスリーガ
順位表
試合日程・結果
ニュース
バイエルン・ミュンヘン
ドルトムント
フライブルク
フランクフルト
ボルシアMG
特集
オピニオン・コラム・ライフスタイル
インタビュー・コラム
パワーランキング
オピニオン・分析
ゲーム
NxGN／期待の若手
NXGN最新ニュース
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Goal 50
GOAL 50最新ニュース
2023
2022
2021
2020
2019
GOALSTUDIO
W杯アジア予選
試合日程・順位表
日程・結果・順位表
全試合の放送予定
サッカー日本代表 試合予定
放送/配信予定
最終予選の視聴方法
メンバーリスト
日本
インドネシア
中国
オーストラリア
韓国
サウジアラビア
UNL
試合日程
日程・結果・順位表
注目国メンバー
イングランド
ドイツ
イタリア
スペイン
オランダ
フランス
ポルトガル
ジュピラー･プロリーグ
1 - 3
終了
チャロン・チェリー
90' (pk)
N. Stulic
2'
,
55'
ステリオス・アンドレウ
49'
(HT 0-1) (終了 1-3)
アントワープ 対 シャルルロワ
結果＆スタッツ,
概要
試合経過
メンバー
テキスト
順位
コメント