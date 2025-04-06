ジュピラー･プロリーグ
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2 - 3
終了
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ヴィンセント・ヤンセン 63'ミシェルアンジュバリクウィシャ 71'
フェラン・ジュグラ 9'アードン・ヤシャリ 29'クリストス・ツォリス 45' + 3'
(HT 0-3) (終了 2-3)

アントワープ 対 クラブ・ブルッヘ結果＆スタッツ,