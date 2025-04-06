ジュピラー･プロリーグ
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1 - 2
終了
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セザー・ウエルタ 78'
J. Kayembe Ditu 32'Z. El Ouahdi 84'
(HT 0-1) (終了 1-2)

アンデルレヒト 対 ヘンク結果＆スタッツ,