ジュピラー･プロリーグ
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0 - 2
終了
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ムジャイド・サディック 37'N. Adedeji-Sternberg 86'
(HT 0-1) (終了 0-2)

アンデルレヒト 対 ヘンク結果＆スタッツ,