ジュピラー･プロリーグ
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3 - 0
終了
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J. Simic 9'カスパー・ドルベリ 30'アンダース・ドレイヤー 90' + 2'
(HT 2-0) (終了 3-0)

アンデルレヒト 対 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ･ﾘｴｰｼﾞｭ結果＆スタッツ,