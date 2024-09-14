ジュピラー･プロリーグ
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2 - 2
終了
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ルイス・バスケス 8'マリオ・ストロイケンズ 83'
エミン・バイラム 37'L. Vuskovic 59'
(HT 1-1) (終了 2-2)

アンデルレヒト 対 ウェステルロー結果＆スタッツ,