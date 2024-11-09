リーグ・アン
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2 - 4
終了
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エステバン・ルポール 90' + 1'E. Biumla 90' + 7'
李康仁 17', 20'ブラッドリーバルコラ 31', 45' + 2'
(HT 0-4) (終了 2-4)

アンジェ 対 パリ・サンジェルマン結果＆スタッツ,