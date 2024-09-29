リーグ・アン
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1 - 3
終了
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ジネディーヌ・フェルハト 84'
中村敬斗 9'伊東純也 25'マーシャル・ムネツィ 79'
(HT 0-2) (終了 1-3)

アンジェ 対 スタッド・ランス結果＆スタッツ,