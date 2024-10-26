リーグ・アン
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4 - 2
終了
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ヒマド・アブデリ 7'ジャン・アホロウ 39'イブラヒマ・ニアネ 69' (pk)アフマドゥバンバディエン 90' + 3'
Z. Davitashvili 16' (pk), 57'
(HT 2-1) (終了 4-2)

アンジェ 対 サンテティエンヌ結果＆スタッツ,