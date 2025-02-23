リガポルトガル
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2 - 2
終了
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アルフォンソトレザ 57'D. Nandin 67'
デリック・ポロニ 44'トマネ 89'
(HT 0-1) (終了 2-2)

アロウカ 対 SCファレンセ結果＆スタッツ,

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