リガポルトガル
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1 - 3
終了
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クリストゴンサレス 39' (pk)
ネルソン・オリヴェイラ 50'チアゴ・ダ・シルバ 53' (og)マヌシルバ 62'
(HT 1-0) (終了 1-3)

アロウカ 対 ギマランイス結果＆スタッツ,