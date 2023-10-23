AFCチャンピオンズリーグ1
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6 - 0
終了
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アレクサンダルミトロビッチ 5', 67', 80'セルゲイ・ミリンコビッチ-サヴィッチ 75'モハメッドアルブライク 82'アブドゥレラーアルマルキ 90' + 5'
(HT 1-0) (終了 6-0)

アル・ヒラル 対 ムンバイシティFC結果＆スタッツ,