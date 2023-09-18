AFCチャンピオンズリーグ1
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1 - 1
終了
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アリ・アルブライヒ 90' + 10'
Toma Tabatadze 52'
(HT 0-0) (終了 1-1)

アル・ヒラル 対 ナフバホールナマンガン結果＆スタッツ,