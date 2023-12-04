AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 1
終了
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マイケル 4'サーレム・アル・ダウサリ 54'
Mahmoud Ghaed Rahmati 77'
(HT 1-0) (終了 2-1)

アル・ヒラル 対 ナサージーマザンダランFC結果＆スタッツ,