AFCチャンピオンズリーグ1
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4 - 3
終了
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アンダーソンタリスカ 25'サディオ・マネ 56'クリスティアン・ロナルド 61', 81'
イスマエル・モハマド 63'アルモエズ・アリ 67'マイケルオルンガ 85'
(HT 1-0) (終了 4-3)

アル・ナスルFC 対 アル=デュヘイル結果＆スタッツ,