AFCチャンピオンズリーグ1
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6 - 0
終了
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バグダード・ブネジャ 8', 50', 63'ゴンサロプラタ 51'ムスタファ・マシャール 52'ユスフ・アブデル・ラザック 83'
(HT 1-0) (終了 6-0)

アル・サッド 対 アルファイサリー結果＆スタッツ,