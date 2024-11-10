エールディビジ
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1 - 4
終了
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コルネリウス・ハンセン 8'
黄仁範 3'ラミズ・ゼルキ 11'トーマス・ビーレン 70'A. Hadj Moussa 78'
(HT 1-2) (終了 1-4)

アルメレシティFC 対 フェイエノールト結果＆スタッツ,