エールディビジ
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0 - 3
終了
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ミッチェル・ファン・ベルゲン 57'M. Eerdhuijzen 68'クリスティアン・ノリンソン 90'
(HT 0-0) (終了 0-3)

アルメレシティFC 対 ｽﾊﾟﾙﾀ･ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ結果＆スタッツ,