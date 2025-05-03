J1 リーグ
team-logo
2 - 3
終了
team-logo
K. Kasai 66'ダニーロ 90' + 9'
M. Ryan 8', 82'小泉圭 52'
(HT 0-1) (終了 2-3)

アルビレックス新潟 対 FC東京結果＆スタッツ,