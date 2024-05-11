J1 リーグ
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2 - 4
終了
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太田修介 75'Motoki Nagakura 87'
チアゴサンタナ 4', 90' + 12' (pk)サムエル・グスタフソン 65'前田直輝 69'
(HT 0-1) (終了 2-4)

アルビレックス新潟 対 浦和レッズ結果＆スタッツ,