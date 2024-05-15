J1 リーグ
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3 - 1
終了
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鈴木浩二 51'谷口海斗 53'Jin Okumura 83'
渡辺皓田 25'
(HT 0-1) (終了 3-1)

アルビレックス新潟 対 横浜F・マリノス結果＆スタッツ,