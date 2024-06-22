J1 リーグ
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2 - 2
終了
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藤原奏哉 61'鈴木浩二 90' + 7'
マルチーニョ 17'山田真 90' + 11'
(HT 0-1) (終了 2-2)

アルビレックス新潟 対 川崎フロンターレ結果＆スタッツ,