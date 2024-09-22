J1 リーグ
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2 - 3
終了
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M. Nagakura 31'小野裕二 36'
酒井 高徳 15'武藤嘉紀 73'菊池流帆 90' + 6'
(HT 2-1) (終了 2-3)

アルビレックス新潟 対 ヴィッセル神戸結果＆スタッツ,