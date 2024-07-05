コパ・アメリカ
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1 - 1PK 4 - 2
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リサンドロ・マルティネス 35'
Kevin Rodriguez 90' + 1'
(HT 1-0) (終了 1-1)

アルゼンチン 対 エクアドル結果＆スタッツ,