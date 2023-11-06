AFCチャンピオンズリーグ1
team-logo
2 - 0
終了
team-logo
Ali Jasim 44'モハンナドアブドゥルラヒーム 52'
(HT 1-0) (終了 2-0)

アルクワアルジャウィヤ 対 アル・イテハド結果＆スタッツ,