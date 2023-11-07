AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 3
終了
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フィリペ・コウチーニョ 8', 80' (pk)
アンダーソンタリスカ 27', 37', 65'
(HT 1-2) (終了 2-3)

アル=デュヘイル 対 アル・ナスルFC結果＆スタッツ,