ラ・リーガ
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2 - 3
終了
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アントニオ・マルティネス 6'カイク 90' + 7'
ママドゥ・シラ 17' (pk)セリム・アマラー 72' (pk)アヌア 76'
(HT 1-1) (終了 2-3)

アラベス 対 バリャドリード結果＆スタッツ,