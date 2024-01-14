AFC アジアカップ
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3 - 1
終了
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スルタンアディルアラミリ 34' (pk)ザーイド・スルタン 52'ヤハヤアルガサニ 90' + 5' (pk)
シウクワンチャン 49'Michael Udebuluzor 90' + 11'
(HT 1-0) (終了 3-1)

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