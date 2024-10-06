プレミアシップ
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3 - 2
終了
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トピケスキネン 2'ニッキー・デブリン 65'アンテパラヴェルサ 88'
フランキーケント 36'ブレア・スピッタル 63'
(HT 1-1) (終了 3-2)

アバディーン 対 ハーツ結果＆スタッツ,