プレミアシップ
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4 - 1
終了
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アンテパラヴェルサ 53'トピケスキネン 57'ビセンテベサイエン 72'ケビン・ニスベット 90' + 7'
サイモンマレー 70'
(HT 0-0) (終了 4-1)

アバディーン 対 ダンディーFC結果＆スタッツ,