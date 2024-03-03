セリエ A
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1 - 2
終了
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アデモラ・ルックマン 28'
ジョシュア・ザークジー 57' (pk)ルイス・ファーガソン 61'
(HT 1-0) (終了 1-2)

アタランタ 対 ボローニャ結果＆スタッツ,