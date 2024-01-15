セリエ A
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5 - 0
終了
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トゥーン・コープマイナーズ 8' (pk)エデルソン 13'チャールズデケテラエール 14'ダヴィデ・ザッパコスタ 83'エミル・ホルム 90'
(HT 3-0) (終了 5-0)

アタランタ 対 フロジノーネ結果＆スタッツ,