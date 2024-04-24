コッパ・イタリア
team-logo
4 - 1合計 4 - 2
終了
team-logo
トゥーン・コープマイナーズ 8'ジャンルカ・スカマッカ 75'アデモラ・ルックマン 90' + 5'マリオ・パシャリッチ 90' + 8'
ルーカスマルティネスクアルタ 68'
(HT 1-0) (終了 4-1)

アタランタ 対 フィオレンティーナ結果＆スタッツ,