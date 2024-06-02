セリエ A
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2 - 3
終了
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アデモラ・ルックマン 12'ジョルジオ・スカルヴィーニ 32'
アンドレア・ベロッティ 6', 45' + 1'ニコラス・ゴンザレス 19'
(HT 2-3) (終了 2-3)

アタランタ 対 フィオレンティーナ結果＆スタッツ,